Фильм «Батя» получит продолжение — вторая часть расскажет про отношения деда и внука

Кинокомпания Good Story Media объявила о планах выпустить вторую часть фильма «Батя», который рассказывает о сложных отношениях отца и сына.

Сиквел российской ленты обратит внимание на разницу других поколений — в центре истории окажется внук, который отправляется в деревню к дедушке. Картина получила название «Батя 2: Дед».

Режиссёром выступит Илья Учитель («Стрельцов», «Пересадка», «Летучий корабль»). Автор сценария и другие подробности пока неизвестны, хотя продюсер проекта Гавр (Гавриил Гордеев) уже заявил, что история будет «гениальной».

Фильм «Батя» вышел в начале 2021 года и собрал в кинопрокате более полумиллиарда рублей, а через шесть месяцев вышел на телевидении в качестве четырёхсерийного телесериала на ТНТ.