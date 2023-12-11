Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован фильм «Батя 2» — режиссёр, первые подробности, дата выхода

Фильм «Батя» получит продолжение — вторая часть расскажет про отношения деда и внука
Комментарии

Кинокомпания Good Story Media объявила о планах выпустить вторую часть фильма «Батя», который рассказывает о сложных отношениях отца и сына.

Сиквел российской ленты обратит внимание на разницу других поколений — в центре истории окажется внук, который отправляется в деревню к дедушке. Картина получила название «Батя 2: Дед».

Режиссёром выступит Илья Учитель («Стрельцов», «Пересадка», «Летучий корабль»). Автор сценария и другие подробности пока неизвестны, хотя продюсер проекта Гавр (Гавриил Гордеев) уже заявил, что история будет «гениальной».

Фильм «Батя» вышел в начале 2021 года и собрал в кинопрокате более полумиллиарда рублей, а через шесть месяцев вышел на телевидении в качестве четырёхсерийного телесериала на ТНТ.

Материалы по теме
Режиссёр «Холопа» Клим Шипенко анонсировал фильм «Декабрь» про Сергея Есенина
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android