Режиссёр «Холопа» Клим Шипенко анонсировал фильм «Декабрь» про Сергея Есенина

Режиссёр «Холопа» и недавнего «Вызова» Клим Шипенко представил свой новый проект — «Декабрь». Это будет фильм про последние три дня жизни поэта Сергея Есенина с «погружением в сознание автора». Премьера ленты запланирована на осень 2024 года.

Постановщик заявил, что не видел ничего подобного ни у одного кинематографиста. Главную роль в ленте исполнит Александр Петров («Лёд»), а жену поэта Айседору Дункан сыграет Сабина Ахмедова («Мёрзлая земля»).

Сейчас картина находится в стадии производства — доснять ленту в 2023 году Климу Шипенко помешала нашумевшая космическая драма «Вызов». Режиссёр заявил, что в «Декабре» он откроется с новой для зрителя стороны, как и популярнейший в индустрии Александр Петров.