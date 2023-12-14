Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
BLAST Premier: World Final 2023. Групповой этап. День 2
Начало прямой трансляции
09:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ремастеры GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas вышли на iOS и Android только на Netflix

Трилогия ремастеров GTA вышла на iOS и Android — только для подписчиков Netflix
Комментарии

14 декабря Rockstar Games выпустила мобильный порт трилогии Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, в которую входят GTA 3, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Все три проекта уже можно загрузить в App Store на iOS и Google Play на Android.

Фото: Google Play

Мобильные версии обновлённой трилогии доступны только подписчикам Netflix — сыграть в проекты без подписки на сервис не выйдет. Как долго продлится мобильная эксклюзивность GTA: The Trilogy, неизвестно.

Ремастер Grand Theft Auto: The Trilogy вышел осенью 2021 года и стал самым скандальным релизом в истории издательства Take-Two. Все три игры до сих пор страдают от гигантского количества багов, неверных пропорций персонажей и многих других ошибок.

Наш обзор трилогии
Обзор GTA: The Definitive Edition. Потрачено
Обзор GTA: The Definitive Edition. Потрачено
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android