«Мы тебя засветим»: новый отрывок из фильма «Стальная хватка»

Сейчас в кинотеатрах продолжают крутить фильм «Стальная хватка» — спортивную драму про ужасающее закулисье реслинга. «Чемпионат» показывает эксклюзивный отрывок из новинки, где главный герой после тяжёлой победы общается со своим отцом и тренером.

Фильм официально вышел в России, и его уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

В нём нет штампов, слащавого успеха и спортсменов, на которых хочется равняться. Это правдивая история великого семейства рестлеров: она заставит восхищаться героями и разобьёт ваше сердце.

Подробнее узнать про фильм можно из нашего обзора, где мы однозначно рекомендуем посмотреть фильм — он не столько спортивная драма, сколько ужасающий хоррор про невероятные события одной семьи.