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«Мы тебя засветим»: новый отрывок из фильма «Стальная хватка»

«Мы тебя засветим»: новый отрывок из фильма «Стальная хватка»
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Сейчас в кинотеатрах продолжают крутить фильм «Стальная хватка» — спортивную драму про ужасающее закулисье реслинга. «Чемпионат» показывает эксклюзивный отрывок из новинки, где главный герой после тяжёлой победы общается со своим отцом и тренером.

Фильм официально вышел в России, и его уже можно посмотреть в кинотеатрах страны.

В нём нет штампов, слащавого успеха и спортсменов, на которых хочется равняться. Это правдивая история великого семейства рестлеров: она заставит восхищаться героями и разобьёт ваше сердце.

Подробнее узнать про фильм можно из нашего обзора, где мы однозначно рекомендуем посмотреть фильм — он не столько спортивная драма, сколько ужасающий хоррор про невероятные события одной семьи.

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«Стальную хватку» надо смотреть: это и великолепная спортивная драма, и шокирующий ужас
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