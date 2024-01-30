На матче «Аль-Хиляля» и «Интера» Майами использовали камеру в стиле FIFA

Во время недавнего матча «Аль-Хиляля» и «Интера» Майами обнаружили любопытную деталь — в нём использовалась камера в стиле футбольного симулятора FIFA. Судя по всему, операторы явно знали, как сделать матч более запоминающимся.

В первом ролике можно увидеть, будто бы объезд камерой выполнен в стиле серии игр — она «пролетает» около игроков, а во втором ролике тоже есть сходство с популярной футбольной серией игр — камера очень напоминает геймплейный фрагмент из FIFA

В матче сошлись команда Месси, Суареса, Бускетса и Альбы против команды Малкома, Митровича, Невеша и Милинковича-Савича. Он завершился счётом 4:3 в пользу «Аль-Хиляля». А уже 1 февраля «Интер» Майами ждёт противостояние с «Аль-Насром» Криштиану Роналду.