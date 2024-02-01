В Казани открылся Главный операционный центр Игр Будущего

В «Казань Экспо» начал работу Главный операционный центр первого мультиспортивного турнира «Игры Будущего». В открытии Центра приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Шамиль Гафаров и руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

В Главном операционном центре расположатся руководители служб и сервисов, отвечающие за все функциональные направления во время подготовки и проведения Игр Будущего. В режиме реального времени они будут следить за ходом турнира и оперативно реагировать на любые изменения ситуации.

«Главный операционный центр станет главным узлом всего турнира, где будут сходиться все нити управления, координации и информации. Это точка, где технологии, логистика, безопасность и креативность объединяются для создания новой эры в мире мультиспортивных соревнований.

Масштаб турнира впечатляет. Только в Казани забронировано более шести тысяч мест для размещения гостей и участников Игр Будущего, одних только атташе для сопровождения команд ожидается около двухсот, будет задействовано около тысячи медицинских работников. Мы гордимся тем, что Игры Будущего начинают свою историю именно здесь, в Казани, и уверены, что этот турнир заложит основу для будущих мировых спортивных событий», — рассказал руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров.

Планируется, что всего будет аккредитовано порядка 20 000 человек, ещё более 80 000 посетят Игры Будущего в качестве болельщиков. Первый мультиспортивный турнир примут восемь площадок в Казани и по одной — в Иннополисе и в Сочи, где пройдут, соответственно, соревнования по кибатлетике и фиджитал-гонкам.

Ещё два объекта в Казани будут использованы для дополнительных тренировок фиджитал-спортсменов. Всего планируется, что в турнире примут участие более 2000 человек из 107 стран.

Кроме того, в проведении Игр Будущего будет задействовано 2000 волонтëров, в том числе 92 человека из 30 стран мира, 1096 — волонтëры из Республики Татарстан и ещё 812 — из 46 субъектов России.

Для передвижения десятков тысяч людей между объектами Игр Будущего разработано и согласовано 282 протокольных маршрута движения официального транспорта. Сотни автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей будут курсировать между «Казань Экспо», спортивными аренами, отелями, кампусами, вокзалами и аэропортом.

Справка: Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнëром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире «Игры Будущего», который пройдëт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 — в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игры Будущего:

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