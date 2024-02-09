Покупайте билеты на Игры будущего только в официальных кассах

В преддверии главного спортивного события 2024 года, международного турнира «Игры будущего», в Сети участились случаи продажи билетов на мероприятие перекупщиками. Мошенники приобретают оригинальный билет, делают копию штрих-кода и реализуют его по несколько раз. Попасть по нему на Игры сможет только первый предъявитель.

Сайт Игр будущего и национальный билетный оператор kassir.ru — единственные продавцы билетов на предстоящий фиджитал-турнир в Казани. Оргкомитет призывает болельщиков не попадать в руки мошенников и не поддерживать противоправные действия перекупщиков.

«Мы ожидали большой интерес зрителей к нашему проекту, но мы не поддерживаем методы, которыми сейчас действуют некоторые граждане – это неспортивно. Мы стараемся сделать наш турнир наиболее доступным для зрителей как онлайн, так и офлайн. Любой желающий должен иметь возможность посмотреть на Игры будущего», – подчеркнул руководитель Игр будущего Игорь Столяров.

В конце января все билеты на финал и полуфиналы турнира по Dota 2, который пройдёт в рамках Игр будущего, были раскуплены через несколько минут после старта продаж. Соревнования по дисциплине YOTA Фиджитал MOBA (Dota 2 + Суперфинал) пройдут в «Казань Экспо» с 19 по 25 февраля. Среди участников будут звёздные команды из Китая Xtreme Gaming и Azure Ray. Конкуренцию им составят победители Фиджитал Игр One Move и Hydra, а также приглашённые команды LGD и G2xiG. Всего в сетке турнира заявлены 16 команд со всего мира.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдёт с 21 февраля по 3 марта. Основная часть фиджитал-дисциплин сосредоточится в Казани, для проведения фиджитал-гонок будет задействован «Сочи Автодром».

Приобрести билеты можно на сайте Игр будущего.

Стартовая цена билетов – от 300 рублей. В рамках программы гостеприимства можно приобрести билеты с дополнительными сервисами – лаунж-зоной с питанием и фиджитал-подарками. Их цена — от 3000 рублей.

Игры будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр будущего выступает VK Play. В первом турнире «Игры будущего», который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

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