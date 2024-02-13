Мультсериал «13 карт» по известному российскому комиксу выйдет 13 марта в Okko

Онлайн-кинотеатр Okko объявил дату выхода анимационного сериала «13 карт» — первую серию покажут 13 марта. Это спин-офф «Земли Королей», самого продаваемого российского комикса 2021 года.

Сюжет рассказывает о подростке по имени Фёдор, который хочет, чтобы все скучные дела за него выполняли другие. С помощью магической колоды карт он получает возможность вызывать клонов, но оказывается, что все другие Фёдоры тоже хотят веселиться и развиваться, а не мыть посуду.

Фото: Okko

Всего запланировано девять серий, которые будут выходить каждого 13-го числа месяца вплоть до ноября. Автором и режиссёром является Ваня Тэйл, работавший над оригинальным комиксом в студии «Феникс», включая две пилотные серии анимационного мультфильма в 2019 году.