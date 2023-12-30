Премьера фильма «Майор Гром: Игра» состоится 23 мая

Кинокомпания Bubble Studios назвала дату выхода фильма «Майор Гром: Игра». Сиквел популярнейшего «Чумного доктора» выйдет в российском прокате уже 23 мая 2024 года — спустя три года после премьеры сиквела.

Как рассказал сценарист и продюсер картины Артем Габрелянов, «Игра» станет идеальным стартовым фильмом франшизы для тех, кто не смотрел предыдущие два фильма. Автор пообещал удивить и читателей оригинального комикса — создатели существенно переработали сюжет.

События фильма «Майор Гром: Игра» развернутся спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Также в фильме появится новый суперзлодей по прозвищу Призрак, которого сыграл комик Евгений Чебатков.