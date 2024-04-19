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Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Джон Траволта посетили спецпоказ «Криминального чтива»

Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман и Джон Траволта посетили спецпоказ «Криминального чтива»
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В честь 30-летия «Криминального чтива» Сэмюэл Л. Джексон, Харви Кейтель, Ума Турман и Джон Траволта, снявшиеся в ленте, посетили специальный показ картины.

Актёры посетили спецпоказ в Лос-Анджелесе. Показ устроили в рамках Фестиваля классического кино TCM 2024. Показ по причине болезни не смог посетить Брюс Уиллис, зато мероприятие посетили его супруга Эмма Хеминг и его 30-летняя дочь Таллула Уиллис от бывшей жены Деми Мур. Девушки также вышли на ковровую дорожку.

Фото: Presley Ann/Getty Images

Фото: Presley Ann/Getty Images

Фото: Presley Ann/Getty Images

«Криминальное чтиво» — культовый фильм Квентина Тарантино, вышедший в 1994 году. Картина получила широкую известность благодаря мощному актёрскому составу, сюжету и многим сценам, которые в итоге даже разошлись на мемы. К тому же над лентой работал именитый постановщик, который тоже довольно популярен.

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