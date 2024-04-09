Идеальный блокбастер: обзор фильма «Сто лет тому вперед»

В России часто снимают свой ответ Западу, но обычно результаты плачевные. Вспомните хотя бы «Защитников», которые должны были уничтожить «Мстителей», но только рассмешили зрителя.

К счастью, провалы других не зарубили энтузиазм наших режиссёров и продюсеров. Уже 18 апреля в прокат выйдет «Сто лет тому вперёд». Это, по сути, супергеройский фильм, где герои применяют способности, спасают мир от великого зла и заваливают отсылками на Таноса и Тора.

Удивительно, но задумка сработала — экранизация Булычёва превосходит последние фильмы DC и Marvel (не считая «Стражей Галактики 3»).

«Сто лет тому вперёд»: информация о фильме

Название: «Сто лет тому вперёд»

Режиссёр: Александр Андрющенко

Актёры: Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Юра Борисов и другие

Дата выхода: 18 апреля 2024 года

Жанр: фантастика, боевик

Страна: Россия

«Сто лет тому вперёд»: где смотреть?

18 апреля начнутся показы в российских кинотеатрах. В онлайне фильм выйдет летом.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Старые герои, новая история

«Сто лет тому вперёд» — произведение настолько культовое, что к нему страшно прикасаться. Несколько поколений выросли на одноимённой повести Кира Булычёва и многосерийном советском фильме «Гостья из будущего». Что они скажут, если переосмыслить историю? А ведь переосмыслили в новинке почти всё: из знакомого остались разве что имена героев, но их характеры, внешность и приключения сильно изменились.

Минус ли это? Что ж, фанаты классики действительно могут разочароваться. Уж больно много в блокбастере молодёжного сленга, мемов и прочих современных штук. Зато новые зрители, заставшие пик киновселенной Marvel, точно останутся довольны. Всё-таки «Сто лет тому вперёд» берёт формулу Кевина Файги и умело её использует.

Новая Алиса Селезнёва Фото: «Централ Партнершип»

Взять хотя бы потрясающий баланс, где за эффектной дракой следуют по-настоящему смешная шутка, сильный драматический момент и радикальная смена локации. Сам Файги разучился создавать такую динамику, зато у режиссёра Александра Андрющенко всё удалось.

В фильме есть пара затянутых моментов, когда хочется зевнуть или взглянуть на часы, но эти недоработки быстро компенсируют какой-нибудь филигранной сценой. К примеру, финалом, который никого не оставит равнодушным. Герой проговаривает прописные истины, но кадры красивые, на фоне звучит «Прекрасное далёко», отношения героев цепляют. Вот почему по щеке начинает течь скупая слеза.

Любовь снова спасёт мир Фото: «Централ Партнершип»

Сам сюжет приличный. В будущем земляне и их союзники воюют с пиратами. Есть управляющий временем артефакт, который решит исход войны, но находится он в 2024 году. В итоге футуристические герои и злодеи сходятся на наших улицах и лупят друг друга.

Звучит банально, но сюжет так насытили креативом, что скучно не становится. Герои путешествуют по разным временным веткам и переживают грандиозные потери. Сражений много, и во всех есть некая изюминка: чего стоит злодей, который не дерётся сам — вместо этого берёт под контроль хороших ребят. Ситуация порой становится настолько патовой, что в победу уже и не верится. По этим причинам смотреть «Сто лет тому вперёд» дико интересно.

Из-за жуткого Петрова рейтинг 6 кажется неоправданным Фото: «Централ Партнершип»

Блестяще нарисовано и прилично сыграно

В фильме роскошный каст: тут и Юра Борисов, играющий пугающе хладнокровного подонка, и Хабенский, привносящий в каждый кадр отеческую заботу. Молодые таланты тоже не подвели — особенно выделяется Дарья Верещагина, которая неизбежно станет большой звездой. Её Алиса одновременно нежная и несгибаемая.

Но вот об актёрской игре Александра Петрова будут долго спорить. Он играет глуповатого Джокера, поэтому в каждом кадре истерически смеётся и несёт чушь. В моменты, когда персонаж адаптируется к реалиям 2024-го или вежливо выпускает детей из школы, образ кажется клёвым. Однако следом с Петровым случается очередной неуместный приступ истерики, и рука сама тянется к лицу. Впрочем, ближе к финалу персонаж развивается, а к его поведению привыкаешь — в итоге он оставляет приятные впечатления.

Главный поставщик веселья и стыда Фото: «Централ Партнершип»

Если к игре Петрова есть вопросы, то визуал безоговорочно хорош. «Сто лет тому вперёд» нельзя даже сравнивать с кашей из эффектов в последних фильмах Marvel — наш блокбастер на голову красивее. Графики в фильме много, при этом прицепиться можно всего к паре моментов. Главный артефакт выглядит странно, есть недоработанные локации. В остальном всё безумно красиво. Трудно даже вспомнить российский фильм, где CGI был бы круче.

В фильме много таких видов Фото: «Централ Партнершип»

«Сто лет тому вперёд»: стоит смотреть?

Перед нами идеальный блокбастер: одновременно динамичный и размеренный, трогательный и смешной, наполненный отсылками и самостоятельный. Если соскучились по подобному, запланируйте поход в кинотеатр — вряд ли разочаруетесь.

Оценка «Сто лет тому вперёд» — 8 из 10

Понравилось

Роскошный визуал

Крутой баланс из драк, юмора и драмы

Юра Борисов и Даша Верещагина прекрасны

Захватывающий экшен.

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