Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр ESL Pro League S19 по CS 2 на 7 мая

Расписание матчей первого дня плей-офф ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 мая, начнётся плей-офф чемпионата ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Основную стадию турнира по Counter-Strike 2 в Мальте откроют игры первого раунда плей-офф. По итогам дня соревнование покинут четыре команды, проигравшие свои матчи. Остальные коллективы пройдут в следующий раунд, где они встретятся с такими составами, как Natus Vincere, Team Liquid, 3DMAX и The MongolZ.

Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League S19 по CS 2:

  • 17:15. BIG (Германия) — G2 Esports (Европа);
  • 17:15. BetBoom Team (Россия) — FlyQuest (Австралия);
  • 20:30. GamerLegion (Европа) — Virtus.pro (Россия);
  • 20:30. FaZe Clan (Европа) — Monte (Украина).

Ранее по итогам групповой стадии ESL Pro League Season 19 турнир покинули российская FORZE Esports и ещё 15 команд.

Материалы по теме
Российская FORZE покинула турнир ESL Pro League S19 по CS 2, уступив украинской Monte
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android