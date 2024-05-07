Расписание матчей первого дня плей-офф ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2

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Сегодня, 7 мая, начнётся плей-офф чемпионата ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

Основную стадию турнира по Counter-Strike 2 в Мальте откроют игры первого раунда плей-офф. По итогам дня соревнование покинут четыре команды, проигравшие свои матчи. Остальные коллективы пройдут в следующий раунд, где они встретятся с такими составами, как Natus Vincere, Team Liquid, 3DMAX и The MongolZ.

Расписание первого дня плей-офф ESL Pro League S19 по CS 2:

17:15. BIG (Германия) — G2 Esports (Европа);

17:15. BetBoom Team (Россия) — FlyQuest (Австралия);

— FlyQuest (Австралия); 20:30. GamerLegion (Европа) — Virtus.pro (Россия) ;

; 20:30. FaZe Clan (Европа) — Monte (Украина).

Ранее по итогам групповой стадии ESL Pro League Season 19 турнир покинули российская FORZE Esports и ещё 15 команд.