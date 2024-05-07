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В PS Plus раздают EA Sports FC 24, Ghostrunner 2, Tunic и Destiny 2: Lightfall

Сегодня Sony обновила раздаваемые игры в базовом PS Plus. Подписчики тарифа Essential могут забрать четыре игры: футбольный симулятор EA Sports FC 24, киберпанк-экшен Ghostrunner 2, приключение Tunic и шутер Destiny 2: Lightfall.

EA Sports FC 24

Последняя вышедшая часть популярной франшизы футбольных симуляторов от Electronic Arts. Игра получила хорошие отзывы от критиков и геймеров.

Видео доступно на YouTube-канале EA SPORTS FC. Права на видео принадлежат EA.

Ghostrunner 2

Продолжение хардкорного экшена от первого лица, в котором вы и все враги умирают с одного удара (кроме боссов).

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат 505 Games.

Tunic

Игра представляет собой милое изометрическое приключение про лисёнка в мире, полном опасностей. Игрокам нужно пережить все напасти и помочь лисёнку спастись.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Finji.

Destiny 2: Lightfall

Это крупное дополнение для Destiny 2, вышедшее в феврале 2023 года. Оно было тепло принято игроками и критиками.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie.

Забрать проекты можно до 4 июня.