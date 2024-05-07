Российская Virtus.pro вышла в четвертьфинал ESL Pro League по CS 2

Российский состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 успешно преодолел первый раунд плей-офф на глобальном турнире ESL Pro League Season 19 с призовым фондом $ 750 тыс.

В сегодняшнем матче пятёрка Джами Jame Али за две карты смогла переиграть европейскую GamerLegion — сражения на картах Anubis и Mirage завершились с одинаковым счётом 13:11.

Следующим соперником «мишек» станет монгольская команда The MongolZ. Четвертьфинальный матч между этими коллективами пройдёт завтра, 8 мая, в 20:30 мск.

В параллельной встрече европейская FaZe Clan смогла победить Monte из Украины — 13:7, 14:16, 13:10. Завтра «фейзы» сыграют против NAVI.

Ранее ESL Pro League Season 19 покинула команда BetBoom Team, уступив FlyQuest.