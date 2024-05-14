Названы новые лидеры PlayStation после ухода с поста Джима Райана

По данным СМИ, Джима Райана на посту главы Sony Interactive Entertainment заменят сразу два человека. Ими станут сооснователь Guerrilla Games Герман Хульст, который ранее возглавлял PlayStation Studios, и Хидеаки Нисино.

Хульст станет боссом Studio Business Group, в которую входят все команды разработчиков PlayStation. Ещё эта ветка также занимается работой над франшизами PlayStation телевидения и кино. Хидеаки Нисино возглавит бизнес-группу Platform, в которую входят консольное оборудование, технологии, аксессуары, PlayStation Network и поддержка отношений с разработчиками и издателями. Он работает в Sony с 2006 года, занимая многочисленные должности в Sony Network Entertainment, Sony Corporation и SIE.

Хульст подчеркнул, что он рад возглавить Studio Business Group и продолжать вкладывать силы в развитие PlayStation.

Я очень рад возглавить Studio Business Group и продолжать развивать PlayStation 5, одновременно готовясь к будущему.

Нисино тоже рад стать одним из глав PlayStation, чтобы «расширять аудиторию сейчас и в будущем».

Для меня большая честь быть назначенным на такую важную должность вместе с Германом. Работая более тесно вместе, мы сможем создавать невероятные впечатления для постоянно расширяющейся аудитории сейчас и в будущем.

Оба новых лидера будут подчиняться председателю правления Sony Interactive Entertainment Хироки Тотоки, который исполнял обязанности генерального директора подразделения с тех пор, как Джим Райан ушёл с поста в конце марта.

Хульст и Нисино вступят в свои должности с 1 июня этого года.