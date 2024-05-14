Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он качественно сделан»: Арарат Кещян — о том, почему сериал «Универ» так успешен

«Он качественно сделан»: Арарат Кещян — о том, почему сериал «Универ» так успешен
Аудио-версия:
Комментарии

Актёр Арарат Кещян, известный по роли Артура Микаэляна или Майкла, дал интервью изданию «ФедералПресс», в котором немного поговорил про сериал «Универ. 13 лет спустя» и свою актёрскую карьеру.

По словам Кещяна, секрет успеха «Универа» и его спин-оффов и продолжений в том, что его смотрят зрители. Однако они бы не делали это, будь проект некачественным.

Секрет успеха этого сериала в том, что вы его смотрите. Если бы вы его не смотрели, секрета успеха сериала бы не было. А смотрите вы его потому, что он качественно сделан.

На вопрос о том, ощущает ли себя Кещян заложником образа Майкла, он ответил отрицательно, подчеркнув, что такая проблема чаще встречается у режиссёров и продюсеров.

Ощущение заложника роли возникает только у режиссёров и продюсеров. У актёров такой проблемы нет. Актёр знает, что вот с этой ролью он справится хорошо, с этой послабее, но он прекрасно понимает, что и с другими ролями он вполне может справиться. Так что это только продюсерская и режиссёрская проблема.

Ещё артист подчеркнул, что разницы в съёмках между «Универом. 13 лет спустя» и «Универом. 10 лет спустя» не так уж и много: атмосфера, отметил Кещян, профессиональная и приятная.

Материалы по теме
Расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android