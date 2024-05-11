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Первый сезон сериала «Универ. 13 лет спустя» на ТНТ (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»
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В понедельник, 13 мая, на телеканале ТНТ стартует новый спин-офф культового сериала про студентов — «Универ. 13 лет спустя» станет продолжением истории «10 лет спустя», но через три года.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».

Предполагается, что в новом сезоне вновь будет 12 серий по часу, хотя официальной информации пока нет. Каждый новый эпизод будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 мск, а часом ранее будут показывать предыдущую серию. По пятницам будут повторять четыре серии сразу — с 14:00 до 18:00.

Помимо ТНТ, сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода эпизодов сериала «Универ. 13 лет спустя»

ЭпизодДата выхода
1-я серия13 мая
2-я серия14 мая
3-я серия15 мая
4-я серия16 мая
5-я серия20 мая
6-я серия21 мая
7-я серия22 мая
8-я серия23 мая
9-я серия27 мая
10-я серия28 мая
11-я серия29 мая
12-я серия30 мая
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Премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» состоится 13 мая
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