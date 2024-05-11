Расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»

В понедельник, 13 мая, на телеканале ТНТ стартует новый спин-офф культового сериала про студентов — «Универ. 13 лет спустя» станет продолжением истории «10 лет спустя», но через три года.

К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».

Предполагается, что в новом сезоне вновь будет 12 серий по часу, хотя официальной информации пока нет. Каждый новый эпизод будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 мск, а часом ранее будут показывать предыдущую серию. По пятницам будут повторять четыре серии сразу — с 14:00 до 18:00.

Помимо ТНТ, сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Расписание выхода эпизодов сериала «Универ. 13 лет спустя»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 13 мая 2-я серия 14 мая 3-я серия 15 мая 4-я серия 16 мая 5-я серия 20 мая 6-я серия 21 мая 7-я серия 22 мая 8-я серия 23 мая 9-я серия 27 мая 10-я серия 28 мая 11-я серия 29 мая 12-я серия 30 мая