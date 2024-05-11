Расписание выхода нового сериала «Универ. 13 лет спустя»

В понедельник, 13 мая, на телеканале ТНТ стартует новый спин-офф культового сериала про студентов — «Универ. 13 лет спустя» станет продолжением истории «10 лет спустя», но через три года.
К своим ролям вернутся Станислав Ярушин (Антон Мартынов), Арарат Кещян (Майкл), Екатерина Молоховская (Варвара Зуева), Анна Хилькевич (Маша Белова), Виталий Гогунский (Кузя) и некоторые другие герои «Универа».
Предполагается, что в новом сезоне вновь будет 12 серий по часу, хотя официальной информации пока нет. Каждый новый эпизод будет выходить с понедельника по четверг в 20:00 мск, а часом ранее будут показывать предыдущую серию. По пятницам будут повторять четыре серии сразу — с 14:00 до 18:00.
Помимо ТНТ, сериал можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Расписание выхода эпизодов сериала «Универ. 13 лет спустя»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|13 мая
|2-я серия
|14 мая
|3-я серия
|15 мая
|4-я серия
|16 мая
|5-я серия
|20 мая
|6-я серия
|21 мая
|7-я серия
|22 мая
|8-я серия
|23 мая
|9-я серия
|27 мая
|10-я серия
|28 мая
|11-я серия
|29 мая
|12-я серия
|30 мая