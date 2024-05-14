Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Обидно»: Екатерина Волкова — о замене актрисы, играющей Машу в спин-оффе «Ворониных»

«Обидно»: Екатерина Волкова — о замене актрисы, играющей Машу в спин-оффе «Ворониных»
Аудио-версия:
Комментарии

Не успел сериал «Костя — Вера» выйти, уже успел попасть в небольшой скандал, связанный с заменой актрисы. Роль Маши Ворониной, дочери Веры и Кости, сыграет не Мария Ильюхина, которая исполняла эту роль в течение нескольких лет, а Карина Орлова.

На замену актрисы отреагировала Екатерина Волкова, играющая в шоу Веру. По словам артистки, решение о смене актрисы принимают канал и авторы сериала, включая режиссёров и продюсеров. Волкова также призналась — ей обидно, что на роль дочери подобрали другую актрису.

Официальный кастинг уже говорит о том, что он не только для одного человека, — параллельно его проходят другие. Но мне тоже обидно.

Сериал «Костя – Вера» — продолжения знаменитого ситкома «Воронины». Производством занимается киностудия Team Films по заказу продюсерского центра «Леан-М», в первый сезон войдёт 17 эпизодов.

Материалы по теме
«Невозможно его заменить»: Екатерина Волкова — о Борисе Клюеве и новом сезоне «Ворониных»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android