Албин: передачу нового стадиона «Зениту» реально выполнить до конца года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о деталях процесса передачи нового стадиона в Санкт-Петербурге в управление «Зенита».
«Передача стадиона в управление футбольного клуба «Зенит» представляет собой сложный механизм с точки зрения налогообложения и иных мотивов. Была подготовлена дорожная карта, в соответствии с ней передача в концессию этого объекта должна состояться не позднее августа 2017 года. Но, по моим расчётам, эти мероприятия реально выполнить до конца 2017 года. Сейчас эксплуатирующей организацией стадиона выступает подведомственное учреждение комитета по спорту. На период организации и проведения матчей по договору безвозмездно стадионом управляет «Зенит» — вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону «Зенита». Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, даёт свои замечания, мы их устраняем», — написал Албин в своём аккаунте в «Твиттере».