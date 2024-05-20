«Манчестер Юнайтед» определился с заменой для тен Хага — источник

Руководство «Манчестер Юнайтед» определилось с подходящими кандидатами на замену главного тренера клуба Эрика тен Хага, сообщает Transfer News Live в социальной сети X (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Саймона Маллока.

По информации источника, 54-летний нидерландский специалист с высокой долей вероятности покинет клуб после финала Кубка Англии с «Манчестер Сити». Заменой для тен Хага в «Манчестер Юнайтед» может стать либо главный тренер «Баварии» Томас Тухель, либо экс главный тренер «Брайтона» и «Челси» Грэм Поттер. Решение владелец клуба Джим Рэтклифф должен принять после финала Кубка.

«Манчестер Юнайтед» занял восьмое место в чемпионате Англии. Это худший результат для «красных дьяволов» за 34 года и за всё время существования АПЛ (с 1992 года).