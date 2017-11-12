Маротта: хочу подчеркнуть, что Бонуччи ушёл в «Милан» не из-за Аллегри

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассказал об уходе защитников Дани Алвеса и Леонардо Бонуччи минувшим летом.

«Дани Алвес был полон сюрпризов, это слова о желании уйти были как гром среди ясного неба. Сперва он вроде как решил перейти в „Манчестер Сити“, но затем появился „ПСЖ“. Был момент, когда мы едва не поссорились, потому что я хотел, чтобы он, как профессионал, проявил уважение к „Ювентусу“.



Хочу подчеркнуть, что Бонуччи ушел в „Милан“ не из-за Массимилиано Аллегри. Тренер не был причиной. Мы были готовы к этому, потому что в одном из разговоров, которые клуб обычно проводит со своими игроками, Бонуччи выразил недовольство», — цитирует Маротту Il Giornale.