Главный тренер «Севильи» Бериццо будет прооперирован 28 ноября

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак простаты, будет прооперирован. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Хирургическое вмешательство запланировано на 28 ноября.

«Во вторник во второй половине дня Бериццо будет прооперирован в связи с аденокарциномой простаты. Возвращение аргентинского тренера на тренерский мостик будет зависеть от того, как протекает восстановление. Мы уверены, что это произойдёт как можно скорее», — говорится в заявлении.

В отсутствие главного тренера командой будет руководить его помощник Эрнесто Маркуччи.