Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча Евро U17

В матче Элитного раунда чемпионата Европы среди футболисток младше 17 лет, в котором встречались сборные России и Швейцарии, произошла драка.



Участницами конфликта стали россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Во втором тайме Памен отобрала мяч у Люштины, после чего получила удар ногой от соперницы. Памен незамедлительно ответила противнице ударом по лицу, после чего девушек разняли остальные участницы матча. По итогам эпизода обе футболистки были удалены с поля. Видео инцидента можно посмотреть в официальном аккаунте женской сборной России в «Инстаграме».



Матч Швейцария – Россия завершился со счётом 4:2. Таким образом, российская национальная команда потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа и заняла последнее, четвёртое, место в турнирной таблице.