Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча Евро U17

Игроки женских сборных России и Швейцарии устроили драку во время матча Евро U17
Футбол / Прочие турниры

В матче Элитного раунда чемпионата Европы среди футболисток младше 17 лет, в котором встречались сборные России и Швейцарии, произошла драка.

Участницами конфликта стали россиянка Диана Памен и швейцарка Элла Люштина. Во втором тайме Памен отобрала мяч у Люштины, после чего получила удар ногой от соперницы. Памен незамедлительно ответила противнице ударом по лицу, после чего девушек разняли остальные участницы матча. По итогам эпизода обе футболистки были удалены с поля. Видео инцидента можно посмотреть в официальном аккаунте женской сборной России в «Инстаграме».

Матч Швейцария – Россия завершился со счётом 4:2. Таким образом, российская национальная команда потерпела поражение во всех трёх матчах группового этапа и заняла последнее, четвёртое, место в турнирной таблице.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент