«Ростов» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ начнётся в 16:30

Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Матч начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата России «Ростов» набрал 40 очков и занимает девятое место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги команды встречались в матче 8-го тура. В том противостоянии «Балтика» и «Ростов» сыграли вничью со счётом 2:2.

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