«Урал» — «Оренбург»: Шеттине сравнял счёт в матче

В эти минуты идёт матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Урал» и «Оренбург». Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Чебан из Москвы. На момент выхода новости счёт 3:3.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте нападающий хозяев Гильерме Шеттине сравнял счёт в матче.

Ранее, на третьей минуте, нападающий гостей Дмитрий Воробьёв открыл счёт в матче. На 44-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич сравнял счёт в матче. На 50-й минуте полузащитник Мохаммад Горбани вывел «Оренбург» вперёд. На 58-й минуте защитник Матиас Перес укрепил преимущество гостей. На 60-й минуте Бегич оформил дубль.

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии екатеринбургская команда обыграла «Оренбург» со счётом 2:0.

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