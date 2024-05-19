Артета — о будущем: не собираюсь провести вне родины всю свою жизнь

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что в будущем хотел бы поработать на родине — в Испании.

«Я всегда думал, что когда-нибудь вернусь. Я очень люблю свою страну: наш образ жизни, общение, культура. Так что я всегда держу это у себя в голове. Но я счастлив здесь (в «Арсенале». — Прим. ред.), мне нравится то, как ко мне относятся, и я действительно доволен своей работой. Несмотря на это, мне кажется, что когда-нибудь я вернусь, не собираюсь провести вне родины всю свою жизнь», – сказал Артета во время выступления в посольстве Испании.

Тренер «Арсенала» во время выступления в посольстве был награждён испанским орденом Изабеллы Католической, который вручается за услуги, оказанные Королевству Испания, и вклад в развитие международных отношений.