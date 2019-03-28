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Французский суд отказал в апелляции Павлу Косову, избившему фаната на Евро-2016

Французский суд отказал в апелляции Павлу Косову, избившему фаната на Евро-2016
Футбол / Евро-2020

Французский суд отказал в освобождении российского фаната Павла Косова, который во время чемпионата Европы 2016 года избил английского болельщика, сообщает Ouest France.

По информации источника, сторона подсудимого настаивала на освобождении 32-летнего россиянина, предоставив гарантии, что тот не покинет пределы Франции во время рассмотрения апелляции. Однако суд счел эти гарантии недостаточными и отказал в освобождении.

Во время чемпионата Европы 2016 года, который проходил во Франции, Косов избил стулом 51-летнего англичанина Эндрю Бахе. После перенесённых побоев последний остался инвалидом. У него были диагностированы серьёзные повреждения мозга. Задержание Косова состоялось в феврале прошлого года в Германии, когда он направлялся на матч Лиги Европы «Атлетик» — «Спартак».

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