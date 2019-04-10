Льорис: после травмы Кейна «Тоттенхэм» сумел продержаться

Вратарь лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0). Напомним, голкипер отразил пенальти в этой встрече.



«Это был большой матч. Мы были настойчивыми до самого конца. Было очень тяжело, но мы приложили достаточно усилий. Это отличный результат.



Травма Кейна? Надеюсь, что всё не так плохо. Не знаю, что с ним. Ужасно, когда один из лучших игроков команды вынужден покинуть поле из-за повреждения. Но мы смогли продержаться и сумели грамотно завершить игру.



Что касается пенальти, я не видел момента. VAR теперь часть игры. Мы должны это принять. Мы сумели справиться, и это дало нам ещё больше энергии», — приводит слова Льориса BT Sport.

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