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«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов благодаря голу Сона

«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов благодаря голу Сона
Футбол / Лига чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс, которому ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

На 13-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера «шпор» Уго Льориса. Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сон Хын Мин получил пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

В этой встрече «Тоттенхэм» из-за травмы потерял своего основного форварда — Гарри Кейна.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2019, вторник. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 – Мин – 78
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