«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов благодаря голу Сона

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс, которому ассистировали Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

На 13-й минуте «Манчестер Сити» получил право на пенальти, но Серхио Агуэро не сумел переиграть голкипера «шпор» Уго Льориса. Единственный гол был забит на 78-й минуте. Сон Хын Мин получил пас от Кристиана Эриксена и с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.

В этой встрече «Тоттенхэм» из-за травмы потерял своего основного форварда — Гарри Кейна.

Ответный матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт 17 апреля. Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Начало матча — в 22:00 мск.