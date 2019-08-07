Шалимов рассказал, когда в составе «Краснодара» будут играть 11 воспитанников

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказал мнение о мечте владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого об 11 воспитанниках в основном составе.

«Вообще, считаю, что Галицкий не заслужил никаких упрёков, исходя из того, что он делает. Да, конечно, он может мечтать об этом. Но вряд ли Галицкий имел в виду, что 11 воспитанников будут играть в основе в возрасте 20-22 лет. Сейчас их трое: Иван Игнатьев, Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов. И это самое талантливое поколение южан — 1999 год рождения. А вот когда им будет по 28, могут появиться новые звёздочки, которые будут сильнее легионеров. Тогда и поговорим об 11 воспитанниках», — приводит слова Шалимова «RT на русском».