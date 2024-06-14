Началась церемония открытия Евро-2024 в Германии

В Германии началась церемония открытия чемпионата Европы 2024 года. Ранее сообщалось, что УЕФА почтит память покойного легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра на церемонии открытия Евро-2024.

Сегодня, 14 июня, состоится матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).