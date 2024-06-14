Флориан Вирц стал автором первого гола на чемпионате Европы 2024 года

В эти минуты проходит матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встречаются сборные Германии и Шотландии. Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Сборная Германии выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Германии Флориан Вирц. Это первый гол на турнире.

Кроме Германии и Шотландии, в группе А сыграют Венгрия и Швейцария.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).