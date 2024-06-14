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Вдова Франца Беккенбауэра вынесла трофей Евро на церемонии открытия турнира в Германии

Завершилась церемония открытия чемпионата Европы 2024 года в Германии. Трофей Евро на поле вынесла Хайди Беккенбауэр, вдова покойного легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.

Сегодня, 14 июня, состоится матч 1-го тура группы А чемпионата Европы, в котором встретятся сборные Германии и Шотландии. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Франция). Начало игры — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).