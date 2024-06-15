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Сборная Шотландии забила Германии, не нанеся ни одного удара по воротам за матч

Сборная Шотландии забила Германии в матче открытия Евро-2024 (5:1), не нанеся ни одного удара по воротам за игру. Единственный гол шотландской национальной команды забил центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер на 87-й минуте.

Кроме того, сборная Шотландии набрала 0,00 по модели xG (сумма вероятностей результативности голевых моментов).

Сборная Германии набрала три очка и заняла первое место в группе А. Сборные Венгрии и Швейцарии проведут свой матч сегодня, 15 июня.

Последний раз сборные Германии и Шотландии встречались в отборочном турнире к чемпионату Европы 2016 года. В матче 1-го тура немецкая национальная команда победила Шотландию со счётом 2:1. В игре 8-го тура сборная Германии выиграла у Шотландии со счётом 3:2.

Звёздные «ветераны» Евро-2024: