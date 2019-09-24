Сычёв: не ограничиваю себя «Локомотивом». Понял, что насильно мил не будешь

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв высказался о возможной работе в футболе после окончания карьеры игрока.



«В нашем футболе у агентов создан образ бандитов и рвачей – всё для себя, а не для футболистов. Но есть достойные люди, которые делают много хорошего для игроков, в первую очередь думают о них, а не о деньгах. Мне бы всё-таки больше хотелось работать в клубе. Хотя… Кто знает, как жизнь дальше сложится.



Сейчас уже не ограничиваю себя «Локомотивом». Я понял, что насильно мил не будешь – это раз. Два – хватит тешить себя какими-то надеждами, нужно двигаться дальше. Я и так достаточно просился в клуб, это уже несерьёзно. Надоело. У меня останутся приятные и тёплые воспоминания о «Локо», но эту историю я уже отпустил. Буду коммуницировать с теми, кто увидит во мне интерес и перспективы для развития. А такие есть», — сказал Сычёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

«Мне не дали остаться в моём клубе». Эмоциональное интервью с Сычёвым О проблемах в «Казанке», попытках устроиться на работу в «Локо» и переезде в Ереван.