«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Милан» на своём официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2020/2021.

Футболка новой экипировки 18-кратных чемпионов Италии выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. На вертикальных полосах присутствует узор, вдохновлённый культовой архитектурой Милана.

Видео можно посмотреть на странице «Милана» в «Твиттере».

«Милан» впервые сыграет в новых футболках в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», который состоится на стадионе «Сан-Сиро» 2 августа.

Ранее сообщалось, что компания Puma, являющиеся техническим спонсором «Милана», подготовила два варианта шорт: полностью белые и полностью чёрные. Их выбор на каждый матч будет зависеть от цветов формы соперника. Такая же ситуация с гетрами — есть чёрные и белые. На обоих вариантах присутствуют красные горизонтальные полосы.