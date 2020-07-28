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«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Милан» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021
Футбол / Италия 0

«Милан» на своём официальном сайте представил домашнюю форму на сезон-2020/2021.

Футболка новой экипировки 18-кратных чемпионов Италии выполнена в традиционных красно-чёрных цветах. На вертикальных полосах присутствует узор, вдохновлённый культовой архитектурой Милана.

Видео можно посмотреть на странице «Милана» в «Твиттере».

«Милан» впервые сыграет в новых футболках в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А с «Кальяри», который состоится на стадионе «Сан-Сиро» 2 августа.

Ранее сообщалось, что компания Puma, являющиеся техническим спонсором «Милана», подготовила два варианта шорт: полностью белые и полностью чёрные. Их выбор на каждый матч будет зависеть от цветов формы соперника. Такая же ситуация с гетрами — есть чёрные и белые. На обоих вариантах присутствуют красные горизонтальные полосы.

Источник: спортивный директор «Милана» ведёт переговоры по трансферу Алексея Миранчука
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