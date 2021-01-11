«Челси» закрыл академию на неделю из-за вспышки коронавируса
«Челси» приостановил работу академии клуба из-за вспышки коронавируса, сообщает Goal.com.
По информации источника, в академии было выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб сообщил игрокам и тренерам академии, чтобы они оставались дома. Футболисты академии «Челси» в течение недели будут тренироваться в домашних условиях.
Лондонский «Челси» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32). В следующем туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 16 января в Лондоне.
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