«Челси» закрыл академию на неделю из-за вспышки коронавируса

«Челси» приостановил работу академии клуба из-за вспышки коронавируса, сообщает Goal.com.



По информации источника, в академии было выявлено 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клуб сообщил игрокам и тренерам академии, чтобы они оставались дома. Футболисты академии «Челси» в течение недели будут тренироваться в домашних условиях.

Лондонский «Челси» в 17 встречах набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Ливерпуль» (33). В тройку лидеров турнира входят «Манчестер Юнайтед» (33) и «Лестер Сити» (32). В следующем туре нынешнего розыгрыша чемпионата Англии «Челси» сыграет с «Фулхэмом». Матч состоится 16 января в Лондоне.