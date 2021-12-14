Пострадавший на матче «Спартака» с «Сочи» журналист поблагодарил Селихова за помощь

Казахстанский журналист Алмат Турсымбетов, которому защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие случайно разбил камеру во время матча 18-го тура РПЛ с «Сочи», оценил поступок вратаря красно-белых Александра Селихова, возместившего причинённый финансовый ущерб.



«Я был удивлён поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошёл и извинился передо мной за своего одноклубника. Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры. Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!» — приводит слова Турсымбетова «Спорт-экспресс».



Вратарь «Спартака» Селихов оказал финансовую помощь Турсымбетову после матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:3).

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