Пострадавший на матче «Спартака» с «Сочи» журналист поблагодарил Селихова за помощь

Казахстанский журналист Алмат Турсымбетов, которому защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие случайно разбил камеру во время матча 18-го тура РПЛ с «Сочи», оценил поступок вратаря красно-белых Александра Селихова, возместившего причинённый финансовый ущерб.
«Я был удивлён поступком Александра. Кофрие действительно попал в меня мячом. Сразу после матча Саша подошёл и извинился передо мной за своего одноклубника. Через некоторое время вратарь красно-белых связался со мной в социальной сети и предложил денежную компенсацию за разбитый монитор камеры. Меня удивило то, что Селихов, не являясь виновником вчерашнего эпизода, помог мне. Браво, Саша, это поступок настоящего мужчины!» — приводит слова Турсымбетова «Спорт-экспресс».
Вратарь «Спартака» Селихов оказал финансовую помощь Турсымбетову после матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:3).
- 14 декабря 2021
-
21:54
-
21:41
-
21:40
-
21:31
-
21:18
-
21:12
-
21:06
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:44
-
20:36
-
20:36
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:45
-
19:39
-
19:37
-
19:35
-
19:19
-
19:15
-
19:09
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:39
-
18:36
-
18:30
-
18:28
-
18:17