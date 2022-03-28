Ван де Бек примет решение о своём будущем после назначения нового главного тренера «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек, выступающий на правах аренды за «Эвертон», может принять решение о своём будущем в клубе после объявления о назначении нового главного тренера манкунианцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, решающую роль может сыграть назначение на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, под руководством которого ван де Бек уже выступал за «Аякс».

Хавбек выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека действует до июня 2025 года.

«Эвертон» арендовал 24-летнего ван де Бека в зимнее трансферное окно до конца сезона. В двух матчах за новую команду полузащитник не отметился результативными действиями. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2025 году.