«Сто раз поле высохнет!» Кавазашвили высказался за проведение финала Кубка в «Лужниках»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил идею проведения финала Кубка России в «Лужниках».
«Финал Кубка всегда проводится в Москве — в «Лужниках»! Обязательно! На стадион придёт очень много болельщиков — все они соскучились по футболу! У нас всегда в СССР второго мая проводили открытие, а здесь 29 мая финал Кубка. Сто раз поле высохнет! Нам такую огромную махину законсервировать? Столько денег угрохали в «Лужники», чтобы провести чемпионат мира? Конечно, нет!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».
Полуфинальные игры Кубка России запланированы на 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в финальном матче, который состоится 29 мая. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив», который в финале прошлого розыгрыша взял верх над самарскими «Крыльями Советов». Железнодорожники одержали победу со счётом 3:1.
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