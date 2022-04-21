Юрий Сёмин считает, что будет тяжело полностью заполнить «Лужники» в финале Кубка

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил идею проведения финала Кубка России в «Лужниках».

«Какой стадион подходит для финала? У нас очень много хороших арен — все они высочайшего уровня. Я думаю, нужно провести там, где будет больше зрителей, потому что на финальной игре точно будет аншлаг.



Почему бы и не «Лужники»? Единственное, их будет очень сложно заполнить. Надо обязательно сориентироваться и иметь гарантию там, где к этому времени поле будет в идеальном состоянии. Надо смотреть на всё в комплексе. Федерация выберет лучший вариант», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинал турнира вышли московские «Динамо» и «Спартак», красноярский «Енисей» и владикавказская «Алания».