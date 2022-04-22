Кейлор Навас покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает Culture PSG со ссылкой на L’Équipe. По информации источника, голкиперу не нравится делить игровое время с Джанлуиджи Доннаруммой.
Ранее 35-летний костариканский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас выразил мнение о недостаточном количестве игрового времени и предупредил руководство, что ситуация должна измениться.
В нынешнем сезоне Кейлор Навас принял участие в 23 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в девяти из которых отстоял на ноль, а в остальных встречах пропустил 21 мяч. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Отметим, что большую часть матчей Навас провёл в чемпионате Франции, в Лиге чемпионов он выходил в старте лишь трижды – все на групповом этапе. В 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» вылетел от мадридского «Реала» (2:3 общ.).
- 22 апреля 2022
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:21
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:02
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:47
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53