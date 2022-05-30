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МакSим: чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед фанатами «Спартака»

МакSим: чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед фанатами «Спартака»
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Певица МакSим рассказала о впечатлениях от выступления на стадионе «Лужники» после финального матча Кубка России по футболу. В момент исполнения артисткой её хита «Знаешь ли ты», который является неофициальным гимном болельщиков «Спартака», ей подпевали около 50 тыс. человек.

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в лёгком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», — приводит слова МакSим «Газета.Ru».

В финальном матче Кубка России «Спартак» — «Динамо» победу одержали красно-белые со счётом 2:1. В составе «Спартака» голы забивали Александр Соболев и Квинси Промес.

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