Игнатьев: смерть Ярцева — трагедия. Вся его жизнь — это и есть футбол

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на смерть бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.

«Да ладно? Сегодня? Мать родная, нужно набрать родным… Это трагедия… Вся жизнь Георгия Александровича — это и есть футбол. Он сделал свою карьеру самостоятельно, причём прошёл все этажи игровой и тренерской деятельности. Замечательный человек! Открытый, прекрасно умеющий выстраивать взаимоотношения.

Большущая потеря для всех нас. Уходят люди, которые многое дали футболу. Да и ещё могли дать в будущем! Хочу с огорчением сказать: пусть земля ему будет пухом. Остаётся самое главное — проводить со всеми почестями и достоинством в этот последний путь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.