Бушманов — о Ярцеве: великолепный тренер и человек. В Питере он прекрасно себя чувствовал

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал уход из жизни бывшего главного тренера красно-белых Георгия Ярцева. Сегодня стало известно, что 74-летний специалист ушёл из жизни.

«Ещё одна грустная новость за день… Совсем недавно в Питер ездили на матч легенд. Георгий Александрович прекрасно себя чувствовал, был в хорошей форме. Мои соболезнования. Великолепный тренер и человек. Правда, с ним в «Спартаке» был в разное время, не работал под его руководством. Много раз его встречал, только что вместе были в Питере. Очень яркий и жизнерадостный человек», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

В качестве главного тренера Георгий Ярцев работал в «Красной Пресне», «Динамо», «Роторе», «Торпедо», молдавском «Милсами» и московском «Спартаке».