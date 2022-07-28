Спортивный директор «Рубина»: мы ещё не завершили трансферную кампанию
Поделиться
Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что казанский клуб ещё намеревается подписывать игроков до закрытия трансферного окна. При этом функционер не стал вдаваться в детали.
«Мы еще не завершили трансферную кампанию, продолжаем работу. Больше сказать пока нечего», — цитирует Яровинского «РБ Спорт».
В последние дни «Рубин» объявил о переходе двух новичков. В команду перебрался голкипер Александр Беленов, а также полузащитник Илья Горбунов.
«Рубин» нынешний сезон проводит в Первой лиге (ранее — ФНЛ). В минувшем сезоне казанцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В результате им не удалось сохранить прописку в РПЛ. Несмотря на вылет в Первую лигу, главный тренер команды Леонид Слуцкий остался на своём посту.
Новость по теме«Рубин» подписал контракт с Игорем Горбуновым
Комментарии
- 29 июля 2022
-
00:32
-
00:28
-
00:23
-
00:15
-
00:12
- 28 июля 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:28
-
23:26
-
23:13
-
23:12
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:35
-
22:19
-
22:19
-
22:15
-
22:07
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:26
-
21:21
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:16
-
20:13
-
19:56
Партнерский контент