Спортивный директор «Рубина»: мы ещё не завершили трансферную кампанию

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский сообщил, что казанский клуб ещё намеревается подписывать игроков до закрытия трансферного окна. При этом функционер не стал вдаваться в детали.



«Мы еще не завершили трансферную кампанию, продолжаем работу. Больше сказать пока нечего», — цитирует Яровинского «РБ Спорт».



В последние дни «Рубин» объявил о переходе двух новичков. В команду перебрался голкипер Александр Беленов, а также полузащитник Илья Горбунов.



«Рубин» нынешний сезон проводит в Первой лиге (ранее — ФНЛ). В минувшем сезоне казанцы заняли 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В результате им не удалось сохранить прописку в РПЛ. Несмотря на вылет в Первую лигу, главный тренер команды Леонид Слуцкий остался на своём посту.

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