«Рубин» подписал контракт с Игорем Горбуновым
Поделиться
«Рубин» подписал контракт на два года с 27-летним полузащитником Игорем Горбуновым, сообщает пресс-служба команды. Футболист перешёл в казанский клуб в статусе свободного агента.
Игорь Горбунов выступал за молодёжную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир». В сезоне-2021/2022 за «Нижний Новгород» сыграл 24 матча и забил два гола.
Напомним, в матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Енисей» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (3) — на восьмом месте.
Новость по темеСагитов: достойно, что Слуцкий остался в «Рубине»
Комментарии
- 28 июля 2022
-
15:16
-
15:12
-
14:47
-
14:37
-
14:36
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:21
-
14:16
-
13:52
-
13:47
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
12:44
-
12:30
-
12:27
-
12:23
-
12:07
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:23
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:53
-
10:41
-
10:31
Партнерский контент