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«Рубин» подписал контракт с Игорем Горбуновым

«Рубин» подписал контракт с Игорем Горбуновым
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«Рубин» подписал контракт на два года с 27-летним полузащитником Игорем Горбуновым, сообщает пресс-служба команды. Футболист перешёл в казанский клуб в статусе свободного агента.

Игорь Горбунов выступал за молодёжную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир». В сезоне-2021/2022 за «Нижний Новгород» сыграл 24 матча и забил два гола.

Напомним, в матче второго тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Енисей» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Енисей» набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу Первой лиги. «Рубин» (3) — на восьмом месте.

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