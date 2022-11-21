Англия — Иран: во сколько матч чемпионата мира — 2022, где смотреть

В Катаре продолжается чемпионат мира по футболу. Сегодня, 21 ноября, состоится матч 1-го тура группы B между сборными Англии и Ирана. Игра пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл», вмещающем 45 416 зрителей. Стартовый свисток будет дан в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире событие будет показывать телеканал «Матч ТВ». В этот же день состоятся матчи Сенегал — Нидерланды и США – Уэльс.

Сборная Англии выигрывала чемпионат мира в 1966 году. Сборная Ирана принимает участие в мундиале в шестой раз в истории. Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.