Корниленко: разговаривали с Пиняевым об игре в Англии, всё будет зависеть от него

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о желании Сергея Пиняева играть в Европе.
«Об Англии мы с ним разговаривали, у него есть мечта поиграть в Европе. Все зависит от ежедневной работы и отношения к себе как в тренировочном процессе, так и вне его. Здесь всё полностью будет зависеть от Сергея.
Я часто вижу, что в Европе созывают даже специальные пресс-конференции, в том числе перед переходом в новый клуб. Считаю, это нормально. Если у Сергея появилось такое желание, клуб это только приветствует», — приводит слова Сергея Корниленко Metaratings.
18-летний Пиняев сыграл 15 матчей за «Крылья Советов» в текущем сезоне Российской Премьер-лиги и Кубка России, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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