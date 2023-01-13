Жоау Феликс удалился в своём первом матче за «Челси»

Сегодня, 13 января, проходит отложенный матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» играет с «Фулхэмом». На 58-й минуте прямую красную карточку получил новичок синих Жоау Феликс за грубой фол прямой ногой в ногу соперника. Игрок перешёл в клуб чуть более суток назад из мадридского «Атлетико».
К моменту удаления португальцы команды играли со счётом 1:1. Сначала забили хозяева поля — вингер Виллиан поразил ворота своей бывшей команды на 25-й минуте встречи. В начале второго тайма, на 47-й минуте, центральный защитник синих Калиду Кулибали сравнял счёт в этой встрече после подачи углового. На 56-й минуте встречи опорный хавбек Денис Закария покинул поле из-за травмы, вместо него на поле вышел Жоржиньо.
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